Engin Baytar'ın cezası belli oldu

Galatasaray yönetimi, pazar günü oynanan Süper Kupa Finali'nde gördüğü kırmızı kartın ardından Hakem Cüneyt Çakır'a saldıran Engin Baytar'ın cezasını belirledi.

Pazar günü Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan TFF Süper Kupa maçının ardından en çok merak edilen soru Engin Baytar'a ne ceza verileceğiydi.

Yönetim tarafından alınan karar göre, Engin Baytar'a Profesyonel Disiplin Kurulu'nun vereceği maç sayısı 15 bin Euro ile çarpılacak.

Engin Baytar, sarı-kırmızılı kulüpten 400 bin euro garanti, 15 bin euro da maç başı ücret alıyor. Sezonda 20 maçın üstüne çıkması halinde 200 bin euro daha kazanan Engin'in cezası için Fatih Terim'den de onay alındı.

Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Engin için "Hatalı. Ama o sevapları daha fazla olan bir oyuncu" açıklamasını yapmıştı. (ntvmsnbc)