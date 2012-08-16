Engin Baytar'a 11 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında kırmızı kart gören ve hakem Cüneyt Çakır'a şiddet gösteren Engin Baytar'ın cezasını açıkladı. PFDK, Engin Baytar'a 11 maçtan men cezası verdi.

PFDK'ya sevk edilen diğer isimlerden Aykut Kocaman ve Galasaray kulübüne para cezası verilirken, Trabzonspor Başkanı Sardi Şener'e ise 21 gün hak mahrumiyeti verildi.

Engin Baytar maç esnasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle hakem Cüneyt Çakır'a saldırmıştı. Engin Baytar kulübü Galatasaray'dan göreceği her maç başına ceza için 15 bin euro ceza almıştı ve böylelikle Galatasaray, Engin'e 165 bin euro ceza kesmiş oldu.