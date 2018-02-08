Engin Baytar: Yapmamam gerekeni yaptım

Engin Baytar, 2012 Süper Kupa Finali'nde Cüneyt Çakır'a karşı uyguladığı fiziki saldırı hakkında konuştu.

Engin Baytar, yargısız infaz edildiğini dile getirerek şu sözleri söyledi:

"Kimse benim olayımda(Cüneyt Çakır) bana sormadı, hiç kimse sormadı, direkt yargıladılar. Neden yaptım? Hiçbir suçum yoktu. 5 Arkadaş ile birlikteydik, söylediklerimizi dün gibi hatırlıyorum. 'Fauldü, goldü' öyle konuştuk. Ben de orada bulundum ve bana direkt kırmızı kart çıkarttı. 'Neden kırmızı kart verdin?' dedim. 'Çık dışarı' dedi. 'İlk defa kırmızı kart görmüyorum, nedenini söyle adam gibi çıkayım' dedim. Bana farklı bir cümle kullanarak ve ekleyerek 'Çık dışarı' dedi.

Tabi ondan sonra yapmamam gereken bir hareket yaptım. Güzel bir örnek değildi, olmaması lazımdı, pişman değilim."



