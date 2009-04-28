Engin Baytar ve Youla barıştı



Beşiktaş maçında pas vermeme yüzünden saha içerisinde tartışan Eskişehirsporlu Engin ile Youla el sıkışıp barıştı. Youla ile Engin, sahada yaşananları unuttuklarını söyledi.



Eskişehirsporlu futbolcular Süleymane Youla ve Engin Baytar, tesislerde takım kaptanı Sezgin Coşkun'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Kaptan Sezgin yaptığı konuşmada, ligin bitimine 5 hafta kala futbolcuların üzerindeki stresin arttığını belirtti.



Saha içerisinde bazı istenmeyen olayların bu stresten kaynaklandığını ifade eden Sezgin "Sahada herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok kritik 5 hafta var. Bütün yaşananları unutup, bu maçlardan en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Bu takım kesinlikle kümede kalacak" dedi



Engin Baytar ile çok iyi arkadaş oldukularanı belirten Youla'da, Beşiktaş maçında yaşanan olayı unuttuğunu söyledi.



Es-Es'in golcü futbolcusu Youla, "Maç sırasında arkadaşlar arasında böyle şeyler oluyor. Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçta hepimiz çok gergindik. Ama biz bu olayı unuttuk. Tek düşüncemiz takımın başarısı. İnanıyorum ki Eskişehirspor ligte kalacak. Hepimizin desteğe ihtiyacı var. Biz Engin ile çok iyi arkadaşız" diye konuştu.



Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle Eskişehirspor yönetiminden, teknik heyetten ve taraftartarlardan özür dileleyen Engin Baytar, bzı ailevi problemler yüzünden kendisini kontrol edemediğini söyledi. Engin Baytar şunları kaydetti:



"Youla ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. İkimiz de Eskişehirspor için mücadele ediyoruz. Ligteki durumumuzdan dolayı saha içinde çok gergindik. Beşiktaş maçına çok iyi kenetlenmiştik. Hepimizde aşırı bir hırs oluşmuştu. Youla ile pas atma meselesi yüzünden gereksiz yere tartıştık. İlhan Cavcav tarafından Gençlerbirliği'nden buraya gönderilmem söz konusu değil. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ben her zaman canımı dişime takıyorum. Kendimi kesinlikle kiralık olarak görmüyorum. Saha içerisinde yaptıklarım kesinlikle kişiliğimi yansıtmıyor. Benim kimseye karşı bir saygısızlığım olmadı, hiç kimseyi de küçümsemedim. Aşırı derecede eleştiri alıyorum. Ben zaten kendimi her maç sonrasında sorguluyorum ve kızıyorum. Saha içi farklı bir dünya. Bunu ancak futbolun içinde olanlar anlar. Ama yine de kendimi değiştirmem lazım. Bunun farkındayım. Kalan 5 haftada Eskişehirspor'a fayda sağlamak için elimden geleni yapacağım. Kendimi daha çok futbola verip, frenleyeceğim. Sizin bilmediğiniz olaylar var. Bizler de insanız. Herkesin sorunları olabilir. Benim de ailevi sorunlarım var. Belki de bunları sahaya yansıtıyorum. Yaşadıklarımı kaldıramıyorum. "



Basın toplantısından ardından Engin Baytar ile Süleymane Youla el sıkışarak barıştı ve birlikte objektiflere poz verdi.

