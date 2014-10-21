Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan, Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Galatasaray'da kadro dışı olan Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan'ın, Instagram'daki görüntüleri olay yarattı. İkili, spor otomobilde bir yandan şarkı söyleyip bir yandan para saçıyor.

Engin Baytar, hesabına yüklediği videoda araba içinde birlikte şarkı söylerken saçtıkları paralarla dikkat çekti.



Yükledikleri video ile taraftarın tepkisini toplarken A2 oyuncularının yazdığı yorumlar da dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları

-Para var huzur var

- Yakışır abilerimeee

- Yattıkları yerden para kazanmaktan gocunmayan, iki zibidinin şaşırtmayan görüntüleri bunlar.

- Bravo size helal, amaca ulaşılmıştır. Tebrikler

- Allah' ın görmemiş, paçoz, yeteneksiz lumpen tipleri! Sırf zevk için sizi her hafta kadroya alip ertesi hafta kadro disi bırakmak lazim. Yazıklar olsun size be !

- Para bizde çooook gibi diyorsunuz.Futbol oynayıp kadroyu zorlamayı düşünüyor musunuz? Yönetim değişiyor laf attığın adamlar gidiyor, Engin sende ışık var aslında.