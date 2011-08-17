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Spor

Engin Baytar ve Keita Galatasaray'da

Galatasaray, eski oyuncusu Fildişi Sahilli Abdel Kader Keita'yı Al Saad Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladı. Galatasaray ayrıca Trabzonspor’un gözden çıkardığı En

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray, eski oyuncusu Fildişi Sahilli Abdel Kader Keita'yı Al Saad Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladı. Galatasaray ayrıca Trabzonspor’un gözden çıkardığı Engin Baytar transferini de bitirdi.



Galatasaray, eski oyuncusu Fildişi Sahilli Abdel Kader Keita'yı Al Saad Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladı.


Bugün bir diğer Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue ile resmi sözleme imzalayan sarı kırmızılılar, bu imzadan sadece saatler sonra eski oyuncusu Keita'yı da kadrosuna kattı.


Yaklaşık 1 haftadır Keita için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Abdel Kader Keita'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayarak, Slovenya kampına katılması bekleniyor.



Engin Baytar'da mutlu son


Galatasaray ayrıca Trabzonspor’un gözden çıkardığı Engin Baytar transferini de bitirdi.


Sarı-Kırmızılılar, Engin için Trabzonspor’a 900 bin euro ve Atletico Madrid maçı için kiraladıkları TT Arena'nın 350 bin TL'lik kira bedeli karşılığında anlaştı.


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