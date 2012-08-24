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Spor

Engin Baytar trafik kazası geçirdi!

Baytar, takla atan araçtan önemli bir yara almadan çıktı

24 Ağustos 2012 11:16

Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı hareket sonrası PFDK'dan 11 maç ceza alan G.Saraylı futbolcu Engin Baytar gece yarısı trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu araç 3-4 takla atan sarı kırmızılı futbolcu, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Engin, yapılan tetkiklerin ardından taburcu oldu.

Arkadaşının kullandığı belirtilen otomobiliyle Tuzla'da kaza yapan Baytar'ın aracında büyük hasar meydana geldi. 3-4 takla atan araçtan önemli bir yara almadan çıkan Engin, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin de ayakta yapıldığı öğrenildi.

Yönetici Abdurrahim Albayrak ile birlikte hastanede bulunan antrenörü Hasan Şaş, Engin Baytar'ın 3-4 gün içinde antrenmanlara başlayabileceğini söyledi.

Engin, hastanede yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi. Hastaneden yürüyerek çıkan Engin ve açıklama yapmayan futbolcu, yönetici Abdurrahim Albayrak'ın otomobiliyle hastaneden ayrıldı.

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