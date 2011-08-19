-Engin Baytar resmen Galatasaray'da TRABZON (A.A) - 19.08.2011 - Trabzonspor, Engin Baytar'ın Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Engin Baytar'ın Galatasaray A.Ş'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre, Galatasaray A.Ş. kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 100 bin Avro ödeyecektir'' denildi.