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Spor

Engin Baytar akşam antrenmanında    BLED (A.A)

20 Ağustos 2011 01:02

-Engin Baytar akşam antrenmanında    BLED (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray, Slovenya'nın Bled kasabasındaki hazırlıklarını sürdürüyor.  Galatasaray hazırlıklar doğrultusunda günde iki kez gerçekleştirdiği antrenman programı çerçevesinde bu akşam günün ikinci çalışmasını Bled spor sahasında yaptı. Kampa dün gece geç saatlerde dahil olan yeni transfer Fildişi Sahilli Emanuel Eboue ve kampa bugün dahil olan Engin Baytar da akşam idmanına katıldılar. Antrenman başında beşe iki çalışan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Daha sonra ise Fatih Terim yönetiminde kanat, defans ve atak çalışması yapılırken, son olarak ise oyuncular iki takım halinde taktik ağırlıkla tek kale maç yaptı. Kaleciler antrenör Tafarel eşliğinde ayrı çalışırken, Muslera da yaptığı kurtarışlarla göz doldurdu. Fatih Terim basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan kamplarda sakatlıkların yaşanmamasının kendisini mutlu ettiğini takımın yaptığı kampların şimdiye kadar mükemmel bir ortamda yapıldığını bundan da hem kendisinin, hem de futbolcularının memnun olduğunu belirtti. Galatasaray'ın akşam idmanına gelen az sayıdaki Galatasaray taraftarı futbolculara sevgi gösterisinde bulundular.  Galatasaray çalışmalarına yarın sabah yerel saatle 10.30'da yapılacak antrenmanla devam edecek.

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