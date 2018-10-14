Engin Ardıç'tan Hilal Cebeci yorumu: İtalyan Komünist Partisi'nden icazet mi alacaktı?

Sabah yazarı Engin Ardıç, İtalyan devrimcilerine ait ‘Bella Ciao' (Çav Bella) şarkısını seslendiren ve klip çeken Hilal Cebeci’ye yönelik eleştirilerle ilgili bir yazı kaleme aldı. Ardıç, Cebeci’nin Çav Bella’yı söylemesiyle ilgili olarak, “Söyler ya, şarkıcının ağzı torba değil ki büzesin. İtalyan Komünist Partisi'nden icazet mi alacaktı? ‘Sosyal medyada’ kıyamet kopmuş. Kimisi şiddetle karşı çıkıyor, kimisi ‘olabilir’ diyormuş. Tabii olabilir kardeşim” yorumunda bulundu.

Klipte yer alanların eli silahlı kişilerin taktığı maskeyle ilgili de “Şu "V for Vendetta" filmindeki Guy Fawkes maskesi gibi diyeceğim ama o da değil... Bu maskeler düpedüz komik! "Beşuş" çehreler” ifadelerini kullanan Ardıç, şöyle devam etti:

“Özeleştirini yap Hilal arkadaş! Sen devrimcilerle dalga mı geçiyorsun?”

“İyi ama bunun Bella Ciao sözleriyle ne ilgisi var”

Hilal Cebeci’nin klipteki dansı için ‘bayağı erotik’ nitelendirmesinde bulunan Ardıç, “İyi ama bunun, ‘bir sabah kalktım, işgalciyle karşılaştım, beni götürün partizanlar, öleceğimi hissediyorum, ölürsem beni dağda güzel bir çiçeğin gölgesine gömün, ki gelip geçenler ne güzel çiçekmiş, özgürlük için ölmüş desinler…’ şeklinde giden Bella Ciao sözleriyle ne ilgisi var” diye sordu.

*Ardıç'ın Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.