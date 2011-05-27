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ENGİN ARDIÇ'A BERAAT İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 15:13

-ENGİN ARDIÇ'A BERAAT İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Gazeteci yazar Engin Ardıç, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, halkın bir kesimini aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Engin Ardıç katılmadı. Duruşmada sanık Ardıç'ın avukatı Banu Yılmaz hazır bulundu. Duruşmada kararı açıklayan hakim Sevim Efendiler, sanığın, ''Yemezler'' başlığı altındaki yazısının bir bütün olarak incelendiğinde, Ardıç'ın bir anısını anlattığını ve bu anı içinde halkın bir kesimini aşağılama durumunun bulunmadığını belirtti. Hakim Sevim Efendiler, söz konusu yazının sosyal sınıf, ırk, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığının bir gruba hitaben ele alınıp işlenmediğini ifade ederek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından, sanık Engin Ardıç'ın beraatine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Engin Ardıç'ın ''Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

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