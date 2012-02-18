Engin Ardıç: Şafak Pavey'e özürlü demedim

Engin Ardıç

(Sabah, 18 Şubat 2012)

Ardıç'ın Budalalar saldırıda

Ben Şafak Pavey'e "hem özürlü hem CHP'li" demedim. Bunu bir aşağılama olarak kullanmadım. Pavey'i tenzih ederim.

"Amigo basın Şafak Pavey'i 'hem özürlü hem CHP'li' olduğu için çok seviyor" dedim. Benim bakış açımdan değil, onların bakış açısından. Pavey'i değil, CHP medyasını eleştirdim. "Ben böyle düşünüyorum" demedim, "onlar öyle bakıyorlar" demeye getirdim. İkisi aynı şey mi?

Bıktım ahmaklarla uğraşmaktan yahu... Bazı feministlerin "kapitalizmi soyunarak protesto etmeleriyle" dalga geçerim, "kadınların soyunmalarını isteyen sapık" olurum... "Atatürk niçin hiç yurt dışı gezisine çıkmadı" diye sorarım, Atatürk düşmanı olurum...

Hayatım bunlara laf anlatmakla mı geçecek?

Birisi de "yazı yazmasın" demiş, bir CHP sözcüsü. Daha önce bir sosyalist vatandaş da kovulmamı istemişti (o şimdi mebus.)

Kendilerine teşekkür ederim. İşte ben de tam olarak bu "istemezük" zihniyetinin ve faşist kafa yapısının ne mal olduğunu anlatmaya çalışıyordum...

Beyinlerinin çalışma düzeyi, seçimde alacakları sonucun da teminatıdır!