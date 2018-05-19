Engin Altay: İnce'nin asıl kampanyası seçim bildirgesi yayınlandıktan sonra başlayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin asıl kampanyasının seçim bildirgesi yayınlandıktan sonra başlayacağını söyledi. Altay, İnce'nin yalnız bırakıldığı iddiası için de, "Muharrem Bey’i parti olarak yalnız bıraktığımız doğru değil. Tüm gücümüzle yanındayız" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Altay, İnce'nin kampanyası ve iddialara ilişkin şunları söyledi:

“Muharrem Bey’i parti olarak yalnız bıraktığımız doğru değil. Tüm gücümüzle yanındayız. Ben sürekli yanındayım. Milletvekillerimiz, teşkilatımız da kendisini asla yalnız bırakmıyor.

Somut vaatleri orada göreceksiniz. Ekonomide neler yapılarak bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağını, yargının nasıl yeniden güvenilir hale getirileceğini, devletin nasıl herkese eşit mesafede olmasının sağlanacağını, gençlerimizin rekabetçi dünyaya nasıl hazırlanacağını, eğitim politikamızda yapılacak değişiklikleri, üniversitelerde neler yapılacağını, sağlıkta sürdürülebilir bir sağlık politikasının nasıl şekilleneceğini, vatandaşın cebine el sokulmadan nasıl büyük projelerin yapılabileceğini orada göreceksiniz. Bunlar belki miting alanlarında anlatılmayacak kadar teknik detayları da içerek ama çok kapsamlı bir çalışma yapıldı."