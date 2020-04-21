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Engin Altay'dan Erdoğan'a: CHP kadar başına taş düşsün; bu süreç bitene kadar kafandan AKP rozetini çıkaracaksın

21 Nisan 2020 16:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan paraları anımsatan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'iki hafta önce hükümete 10 başlık halinde kaynak tavsiyesinde bulunduğunu ancak hükümetten bir ses çıkmadığını' ifade etti. Önerdiklerinden 6 başlıktaki kaynağın toplamının 162 milyar lira olduğunu anlatan Altay, "Milletten 10 lira, 5 lira toplayacağım diye uğraşma. Al sana 162 milyar lira. Herkese yeter. Bunları yapmıyorsun varsa yoksa CHP. CHP kadar başına taş düşsün." dedi.

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