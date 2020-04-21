Engin Altay'dan Erdoğan'a: CHP kadar başına taş düşsün; bu süreç bitene kadar kafandan AKP rozetini çıkaracaksın

CHP'li Altay düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs'ün ancak 83 milyonun hep birlikte aşabileceğini söyleyerek bunun üç yolu olduğunu belirtti. Altay, krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, Sağlık Bakanı Koca'nın ise Bilim Kurulu'nu dinlemesi gerektiğini ancak gelinen noktada bunun tam tersi bir sürecin yürütüldüğünü ifade ederek yanlışın buradan başladığını söyledi.

"Kafandan AKP rozetini çıkartacaksın"

Altay, bu krizi aşmanın üç yolu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"1. Kamuoyuna ve meclise objektif bilgi paylaşımını gerçekleştirin. Ne olduğunu bilmiyoruz. Rakamlar ile milletin kafasında kuşku var.

2. Sayın Erdoğan, bu kriz bitene kadar Koronavirüs ile mücadele tamamlanıncaya kadar yakandan değil v

3. Erdoğan, Sağlık Bakanı’nı dinleyecek, Sağlık Bakanı Erdoğan’ı dinlemeyecek. Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu’nu dinleyecek.

Şimdi biraz ters oluyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı’nı dinliyor. Sağlık Bakanı, Erdoğan’ı dinliyor. Yanlış buradan başlıyor. Hem kafaların karışması noktasında hem mücadelenin doğru yürütülmesi konusunda yanlış buradan başlıyor."

Altay ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Krizin ekonomik boyutu da çok kötü götürülüyor. Destek yerine borçlandırma yoluyla vatandaşa suni teneffüs yaptırılmaya çalışılıyor. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. 1000 lira para neye göre dağıtılıyor bilmiyoruz. AK Parti'nin seçimlerde kullandığı bir yardım, kumanya, koli listesi var sanıyorum ve görüyorum ki büyük ihtimalle de böyle yapılıyor. Çünkü, an itibarıyla Saray hükümetinin, kaç garsonun, berberin, kahvecinin, lokantacının, gündelikçinin, yevmiyeli işçinin, işinden olduğunu, çalışamadığını belirleyen bir envanteri yok. Kaç TIR şoförünün, servis minibüsçüsünün, otobüsün, taksinin kontak kapattığını, kaç şoförün işsiz kaldığına dair de bir envanter Saray hükümetinin elinde yok. Hal böyle olunca bu 1000 liralık yardımlar nereye gidiyor?"

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan paraları anımsatan Altay, iki hafta önce hükümete 10 başlık halinde kaynak tavsiyesinde bulunduğunu ancak hükümetten bir ses çıkmadığını savundu. Altay, önerdiklerinden altı başlıktaki kaynağın toplamının 162 milyar lira olduğunu anlatan Altay, "Milletten 10 lira, 5 lira toplayacağım diye uğraşma. Al sana 162 milyar lira. Herkese yeter. Bunları yapmıyorsun varsa yoksa CHP. CHP kadar başına taş düşsün."