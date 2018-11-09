Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)- ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptıkları iddia edilen 3\'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada Oyuncu Engin Altan Düzyatan \"tanık\" olarak dinlendi.

\"HESABIN GERİ VERİLMESİ İÇİN PARA TALEBİ OLMADI\"

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen 4. duruşmaya biri tutuklu sanık ve 14 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Engin Altan Düzyatan kendisinin değil, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan\'ın Instagram hesabının, bir mail gelmesiyle çalındığını anlattı. Düzyatan \"Yalnızca hesabı geri alabilmek için bir telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesini sanıklardan herhangi biriyle yapmadım. Bunu \'Aldık, çaldık\' diyen biriyle değil, teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın müştekilerinden F.G.\'nin numarasını verdiler. Onunla görüşmeler yaptım. Sonrasında yoğun çalıştığım için çok işin içinde değildim. Hesabın geri alındığını biliyorum. Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim\" ifadelerini kullandı. Düzyatan, direkt olarak kendisinin telefonuna bir şey gönderilmediğini söyleyen Düzyatan, \"Bir fotoğraf muhabbeti hatırlıyorum. ATM önüne çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum\" dedi. Düzyatan fotoğraftaki kişiyi hatırlamadığını belirtti.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine \"Ducky Layne\" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12\'si tutuklu 18 sanığın \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz\" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

