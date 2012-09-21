Engin Alan'ın vekilliği ne olacak?

Cezaevinde iken MHP'den İstanbul milletvekili seçilen Emekli Korgeneral Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmesi için Yargıtay'ın kararı onaylaması gerekiyor.
MHP
Milletvekili Engin Alan, emekli Org. Ergin Saygun, Org. Bilgin Balanlı, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Nejat Bek, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Albay Cemal Temizöz, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve emekli Korgeneral Yurdaer Olcan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.