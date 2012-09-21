T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engin Alan'ın vekilliği ne olacak?

MHP Milletvekili Engin Alan, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21 Eylül 2012 21:22

 

Cezaevinde iken MHP'den İstanbul milletvekili seçilen Emekli Korgeneral Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmesi için Yargıtay'ın kararı onaylaması gerekiyor.
 
MHP Milletvekili Engin Alan, emekli Org. Ergin Saygun, Org. Bilgin Balanlı, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Nejat Bek, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Albay Cemal Temizöz, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve emekli Korgeneral Yurdaer Olcan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER

engin alanmhpmilletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24