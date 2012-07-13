Engin Alan'ın tahliye talebine ret

3. Yargı Paketi'nin ardından tahliye talebinde bulunan MHP milletvekili Engin Alan'ın talebi reddedildi.
Balyoz davasında aralarında MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan, Orgeneral Bilgin Balanlı, emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in de bulunduğu tutuklu sanıklar yürürlüğe 3 Yargı Paketi'nin ardından tahliye talebinde bulunmuştu.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye taleplerini reddetti.