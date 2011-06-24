Engin Alan'ın tahliye talebine ret!

T24 - Balyoz Planı” davası kapsamında tutuklu olarak yargılanırken MHP'den İstanbul Milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye talebi reddedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçilmiş milletvekillerinin tahliye edilmemesiyle ilgili yargı kararları hakkında, ''Burada en büyük görev ve sorumluluk, Meclis çoğunluğu nedeniyle Başbakan'a ve AKP'ye düşmektedir. Başbakan'ı bu konuda sorumlu davranmaya ve gerekli girişimleri başlatmaya davet ediyorum'' dedi.





İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerin ardından verilen 3 saatlik aranın ardından Alan'ın Avukatı Ayhan Nacak tarafından yapılan tahliye talebine ilişkin dilekçeyi de inceledi. Mahkeme heyeti, Alan'ın tahliye talebini oy birliğiyle reddetti. Kararın ardından duruşma salonunda bulunan MHP'li bir grup, Engin Alan'ı bozkurt işaretiyle selamladı. Engin Alan'da partililere bozkurt işaretiyle karşılık verdi. Bazı izleyiciler ve sanıklar da askeri marşlar söyleyerek karara tepki gösterdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Engin Alan'ın Avukatı Ayhan Nacak, karara Pazartesi günü itiraz edeceklerini belirterek, "Bir kişinin suçu sabit oluncaya kadar masumdur. Bir iddianamenin düzenlenmiş olması o kişinin suçlu olduğuna kesin bir kanaat getirmez. O halde Meclis'e seçilmiş bir kişinin içerde tutulmasının anlamını bir türlü çözemiyorum. Hukukçu olarak anlam da veremiyorum. Aile olarak zor günler geçiriyoruz. Damadımız çok ağır hasta. Engin Alan bütün bunlara rağmen 'hayırlı olsun' dedi. Başka herhangi bir şey söylemedi" dedi.





Bahçeli: Milli iradeye ve Meclis'e meydan okunmuştur



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ''12 Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili seçilen Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve Engin Alan'ın tahliye taleplerini reddeden mahkeme kararlarının, milli iradeye saygı, Türk demokrasisi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı açısından esef verici bir durum olduğunu'' savundu.



Açıklamasında, ''AKP iktidarının vesayeti altında siyasallaşan güdümlü yargının hazin bir örneği olan bu kararla, egemenliğini yegane kaynağı olan milli iradeye, demokrasiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne meydan okunmuştur'' ifadelerine yer veren Bahçeli, ''Türkiye, milli iradeyi hiçe sayan, tanımadığını ilan eden hukuk dışı bir yargı müdahalesiyle karşı karşıyadır'' dedi. ''Adalete olan güven duygusunun çok ağır yara aldığını'' iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Milli irade gaspı olan bu kararla yargı krizi, demokrasi krizine ve siyasi krize dönüşmüştür.





'Başbakan'ı bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum'



Devlet Bahçeli sözleri,ne şöyle devam etti, ''Bu vahim durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan ve AKP yöneticilerinin sessiz, suskun ve tepkisiz kalmaları, ileri demokrasi anlayışlarının ne olduğunun hazin bir göstergesidir. Bugün yaşanan krizin hukuki süreçler içinde aşılamaması halinde siyaset kurumu bu duruma müdahale etmek zorundadır. Bunun için yapılması gereken, mahkemelerin keyfi yorum ve tasarruflarının önüne geçmek için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli konusu olarak biran önce hayata geçirilmesidir. Burada en büyük görev ve sorumluluk, Meclis çoğunluğu nedeniyle Başbakan'a ve AKP'ye düşmektedir. Başbakan'ı bu konuda sorumlu davranmaya ve gerekli girişimleri başlatmaya davet ediyorum.''







