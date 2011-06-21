-ENGİN ALAN'IN DA TAHLİYESİ İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili açılan dava kapsamında tutuklu olarak yargılandığı sırada milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, müvekkili hakkında tahliye talebini içeren dilekçeyi mahkeme heyetine sundu. Silivri Cezaevi İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan duruşma salonuna gelen avukat Nacak, ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile görüştü. Müvekkili hakkındaki tahliye talebini içeren dilekçeyi mahkeme heyetine sunduktan sonra duruşma salonun bulunduğu binanın dışında bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nacak, dilekçe muhteviyatı hakkında fazla bir açıklamada bulunmak istemediğini belirterek, ''Daha önce de söylediğim gibi tutuklama bir tedbir kararıdır. Halkın iradesiyle milletvekili seçilmiş bir kişi halkın güvenini kazanmış demektir. Mahkemelerimiz de zaten halk adına yargılama yapmaktadırlar. O nedenle halk iradesini uygun bir karar çıkacağına zannediyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''Karar ne zaman çıkar?'' diye sorduğu Nacak, ''Sayın başkanımız bu konuda acele bir karar vereceğini tahmin ediyorum. Onun süresini etkileme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz'' yanıtını verdi. Nacak, bir gazetecinin ''Dilekçenizde Sebahat Tuncel örneğini verdiniz mi?'' sorusuna da dilekçede Tuncel örneğini vermediğini ifade ederek, Engin Alan'ın ayrı ve müstakil bir kişi olduğunu belirtti. Bir gazetecinin ''Milletvekili seçilmesi tek başına tahliye gerekçesi olamaz diyenler var. Sizin görüşünüz nedir?'' diye sorduğu Ayhan Nacak, şunları kaydetti: ''Milletvekili seçilmek tek başına tahliye sebebi tabii ki olmaz. Tahliye sebepleri CMK'da sayılmıştır. Ama müvekkilim hakkında sadece bir iddianame düzenlenmiş ve buna dayanarak tedbir mahiyetinde bir tutuklama kararı verilmiştir. Yasalarda, hüküm kesinleşinceye kadar kişi masum sayılır. Yani iddianamenin düzenlenmiş olması kişinin suçlu sayılmasını gerektirmez. Halkın iradesiyle seçilmiş bir kişi var. Olayı bu şekle indirgediğimiz zaman masumiyet karinesi gereğince ve milletvekili seçilmiş olması bence tahliyeye neden olacaktır. Gerekçeler yazılırken muhakkak kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesinin olmadığı da yazılacaktır. Milletvekili seçilen bir kişi kaçar mı?'' Nacak, bir gazetecinin ''Turhan Çömez örneğine ne diyeceksiniz? sorusu üzerine de onun emsal olarak alınmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Engin Alan daha önce yapmış olduğu görevler itibariyle ve daha önce 4 kere tutuklandı ve 4 kere de serbest bırakıldı. O nedenle davanın hiçbir aşamasında ve mahkeme heyetine karşı saygısız davranışlarda veya ifadelerde bulunmaktan kaçındık. Niye kaçındık? Demokratik ve hukuk devletinde yaşadığımıza göre sözlerimize ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız. Toplumu gerecek her türlü faaliyete hayır dememiz lazım.'' Nacak, bir gazetecinin ''Eğer tahliye konusunda ret kararı çıkarsa ne yapacaksınız?'' sorusuna, ''Bu aşamada milletvekili seçilmiş ve daha önce yaptığı görevler nedeniyle de hiçbir zaman kaçmayı veya delilleri karartmayı aklında dahi geçirmeyen, efsane olmuş bir komutan hakkında tutuklamanın devam edeceğini düşünmüyorum'' karşılığını verdi.