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Engin Alan'dan hapishanede yediği yemeklerin parası isteniyor

Yönetmeliğe göre, hapiste geçirdikleri süre boyunca yapılan harcamalar, hükümlülerden istenebiliyor

01 Eylül 2014 01:42

Balyoz davasında 4 yıl hapis yatan MHP Milletvekili Engin Alan'dan cezaevinde yediği yemeklerin parası isteniyor.

Emekli korgeneral ve MHP milletvekili Engin Alan Balyoz davası nedeniyle 2010 yılında tutuklanıp 18 yıl ceza aldı. Geçtiğimiz Haziran ayında Anayasa Mahkemesi kararıyla cezaevinden çıktı.

Birkaç gün önce ise Alan'ın adresine Sincan Cezaevi'nden bir yazı geldi. Yazıda, Engin Alan'dan 4 yıl boyunca cezaevinde yediği yemeklerin bedeli olan 850 lira istendi.

Haberi MHP milletvekilinin kızı Tülin Alan sosyal medya hesabından duyurdu. Yönetmeliğe göre, hapiste geçirdikleri süre boyunca yapılan harcamalar, hükümlülerden istenebiliyor.

 

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