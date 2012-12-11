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Engin Alan: Pargalı İbrahim’in ölümünden de beni sorumlu tutarlar

Balyoz davasından tutuklu milletvekili Alan: Pargalı İbrahim’in boğdurulmasından da beni sorumlu tutarlar

11 Aralık 2012 20:59

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Balyoz davasından hüküm giyen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, 28 Şubat soruşturmasına da dahil edilmesine tepkisini, " Pargalı İbrahim’in boğdurulmasından da beni sorumlu tutabilirler” sözleriyle  aktardı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, Silivri Cezaevi’nde CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ı ve Balyoz davasından hüküm giyen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’ı ziyaret etti.Heyetten alınan bilgiye göre, Alan, CHP’lilerin 28 Şubat soruşturmasına dahil edilmesiyle sorusu üzerine artık hiçbir şeye şaşırmadığını vurguladı ilginç bir benzetmeyle  durumu aktardı.  Yargılamalardaki hukuksuzluğu anlatan Alan, “Bizi herşeyden sorumlu tutabilirler Pargalı İbraim’in boğulmasından da, Patrona Halil İsyanı’nından da sorumlu tutabilirler” görüşünü dile getirdi.

 

'Ölüme hazırdım ama terörist olmaya değil'

 

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise görüşmede, yargılamadaki hukuksuzlukları eleştiriken, kendisine yöneltilen “terörist” suçlamasını sindiremediğini söyledi. Gazeteci Çetin Emeç’in öldürüldüğünde, kanlı iç çamaşırlarını kamuoyuna yansıdığını anımsatan Balbay, “Bir gün benim başıma da gelebilir diye düşünürdüm. Ölüme hazırdım ama terörist olmaya hazır değildim” değerlendirmesini yaptı. Bir gün Uğur Mumcu’yu katledenlerle aynı davadan yargılanacağını asla düşünemediğini belirten Balbay, Türkiye’de büyük bir baskı sürecinin yaşandığını belirterek, “Diktatörlük, bir kişinin milyonlara hükmetmesi değil, milyonlarca kişinin diktatörlüğü kabul etmesidir” dedi.

 

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