Engin Alan da harekete geçti

Balyoz davası hükümlüsü Engin Alan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Mustafa Balbay kararından sonra AYM'ye dilekçe göndererek kendi başvurusunun da öncelikli olarak incelenmesini istedi.

Alan'ın avukatı Yakup Akyüz, AYM'ye sunulmak üzere İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede Alan'ın 18 yıl hapse mahkum edildiği ve kararın onandığı hatırlatıldı.

Balbay kararına atıf

AYM'ye başvurarak adil yargılama hakkının ihlal edildiğinin tespitini istediklerini belirten Avukat Akyüz, yüksek mahkemenin Mustafa Balbay kararını hatırlattı. Balbay'ın milletvekili olduğu halde uzun süreli tutuklu yargılanmasının ve milletvekili olarak görevlerini yapmasının engellendiği gerekçesi ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı verildiği belirtildi. Balbay hakkında verilen bu kararın halen İstanbul milletvekili olan Engin Alan için de aynen geçerli olduğunu savunan Akyüz, "Müvekkilim Engin Alan hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle yüce mahkemenizden müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin tespitini talep etmekteyiz" denildi.

Öncelikli inceleyin talebi

Alan'ın daha fazla mağdur olmaması için dosyasının öncelikle incelenmesini isteyen Akyüz, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini talep etti. Akyüz alınan kararın yerel mahkeme olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gereğinin yapılması için gönderilmesini istedi.

BDP'li Ayhan'ın talebi savcılıkta

CHP'li Milletvekili Balbay'ın Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır Barosunca tutuklu 5 BDP milletvekili için yapılan tahliye talebine ilişkin başvuru değerlendirilmeye başlandı. Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan başvurunun ardından tutuklu BDP Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım ve Kemal Aktaş'ın dosyaları savcılıkça incelendi. Savcılığın İbrahim Ayhan hakkında tahliye yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.