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Engin Alan: Apo eve çıkarılana kadar bizi bırakmayacaklar

Balyoz davasının tutuklu sanığı, mahkemenin ret kararı verdiği MHP'li milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan,

27 Haziran 2011 03:00

T24 - Balyoz davasının tutuklu sanığı, mahkemenin ret kararı verdiği MHP'li milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, "Balyoz'dan yargılanan hiç kimse, Apo'nun da yararlanacağı bir düzenlemeyle tahliye olmak istemez. Bunu herkes bilsin" dedi.



Tutuklu sanık Alan, Yavuz Selim Demirağ aracılığıyla Sözcü gazetesine şu açıklamaları yaptı:

"Milletvekili seçilerek halen yargılandığım Balyoz Davası'nda kurtulurum, tutuksuz yargılanırım diye beklentim asla olmadı. Buradaki tutuklu bütün arkadaşlarım hepsi birer Engin Alan. Ben kendimin değil, bütün arkadaşlarımın tahliyesini istiyorum. Yargılanalım gerçekler ortaya çıksın diye en çok çabayı biz davanın sanıkları gösteriyor. Nelerle karşı karşıya olduğumu herkesin öğrenmesi gerekiyor.


'Öcalan bırakılana kadar bizi de bırakmazlar'

Cezaevinde genel bir kanaat oluştu. Teröristbaşı eve çıkarılana kadar bizlerin de bırakılmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde tahliye edilmeyi de Balyoz davasından yargılananların istemeyeceğini de herkes bilsin. Biz mahkemede yargılanmak istiyoruz.


'Duruşmaya geleceğim'

Tahliye edilmem halinde her duruşmada buradaki arkadaşlarımla birlikte olacağım. Hastal ve Silivri'deki arkadaşlarımın durumunu her gün, her fırsatta TBMM'de dile getireceğim. Silivri ve Hasdal cezaevlerinde neler olup bittiğini ancak burada yatan insanlar en iyi bir biçimde anlatabilir. Buradaki durumunu da kamuoyuna anlatacak olan da milletvekili seçilenlerdir. "


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