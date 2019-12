Engin Alan: Apo eve çıkarılana kadar bizi bırakmayacaklar

T24

'Öcalan bırakılana kadar bizi de bırakmazlar'



'Duruşmaya geleceğim'

Tutuklu sanık Alan, Yavuz Selim Demirağ aracılığıyla Sözcü gazetesine şu açıklamaları yaptı:"Milletvekili seçilerek halen yargılandığım Balyoz Davası'nda kurtulurum, tutuksuz yargılanırım diye beklentim asla olmadı. Buradaki tutuklu bütün arkadaşlarım hepsi birer Engin Alan. Ben kendimin değil, bütün arkadaşlarımın tahliyesini istiyorum. Yargılanalım gerçekler ortaya çıksın diye en çok çabayı biz davanın sanıkları gösteriyor. Nelerle karşı karşıya olduğumu herkesin öğrenmesi gerekiyor.Cezaevinde genel bir kanaat oluştu. Teröristbaşı eve çıkarılana kadar bizlerin de bırakılmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde tahliye edilmeyi de Balyoz davasından yargılananların istemeyeceğini de herkes bilsin. Biz mahkemede yargılanmak istiyoruz.Tahliye edilmem halinde her duruşmada buradaki arkadaşlarımla birlikte olacağım. Hastal ve Silivri'deki arkadaşlarımın durumunu her gün, her fırsatta TBMM'de dile getireceğim. Silivri ve Hasdal cezaevlerinde neler olup bittiğini ancak burada yatan insanlar en iyi bir biçimde anlatabilir. Buradaki durumunu da kamuoyuna anlatacak olan da milletvekili seçilenlerdir. "