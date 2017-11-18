T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Engelsiz spor' Avcılar Atatürk Stadyumu’nda devam ediyor

İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR Kent Konseyi Engelli Meclisi, Avcılar Belediye Başkanı Dr

18 Kasım 2017 19:06

İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR Kent Konseyi Engelli Meclisi, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli\'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin birlikte yaklaşık iki yıldır engellilere yönelik sürdürdüğü “Engelsiz Spor” etkinliği her çarşamba, Avcılar Atatürk Stadyumu’nda devam ediyor.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mertali Ak ve Avcılar Kent Konseyi Engelli Meclisi, Dr. Handan Toprak Benli’yi ziyaret ederek, engelli vatandaşlar ve ailelerinin teşekkürlerini iletti, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Toprak, Avcılar\'da engelli bireylerin bütün hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanacağına işaret ederek, engelli hakları ve bu hakları koruma hususunda kararlı olduklarını söyledi. Başkan Toprak ayrıca \"Zor şartlara rağmen hayata tutunan ve çağdaş hayat içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız toplumumuz için bir onur kaynağıdır.\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kent Konseyi Engelli Meclisi Avcılar Belediye Başkanı Dr Handan Toprak BenliAvcılar BelediyesiAvcılar Kent Konseyi Engelli MeclisininSpor”Avcılar Atatürk StadyumundaAvcılar Kent Konseyi Başkanı Mertali AkAvcılar Kent Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24