'Engelsiz Mutfak' ile meslek sahibi oluyorlar

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-ENGELLİLERİ öncelikli hizmet grubu olarak belirleyerek, sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almaları için önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, \'Engelsiz Mutfak\' projesiyle engellileri meslek sahibi yapıyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile destek elini dezavantajlı gruplara uzatan Yıldırım Belediyesi, roman, engelli, yetim, yoksul ve kimsesiz bireylere yönelik geliştirdiği projeler ile örnek oluyor. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Engelsiz Mutfak’ta 4,5 yılda down sendromlu ve zihinsel engelli 360 vatandaş, verilen eğitim ile meslek sahibi oldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından aşçılık eğitimi alan öğrenciler, kurs sonunda sertifikalarını alarak diplomalı pasta ve börek ustası oldu.

Öte yandan 2019 yılında ahşap yakma, keçe dokumacılığı ve sabundan dekoratif süs eşyası yapımı kurslarının da düzenleneceği Engelsiz Mutfak’ta, engelli bireyler, geleneksel el sanatları ile yeteneklerini gün yüzüne çıkaracak.

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