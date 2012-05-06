‘Engelsiz Aslanlar’ Avrupa ikincisi

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Finalleri'nde ikinci oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Galatasaray ile Almanya'nın Lahn Dill takımı karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçında Lahn Dill takımına 79-65 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, organizasyonu ikinci olarak tamamladı.
''Engelsiz Aslanlar'', karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk yarıyı 45-33 önde bitiren Alman ekibine, ikinci yarıda cevap veremedi ve karşılaşmadan 79-65 mağlup ayrıldı.