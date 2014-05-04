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Spor

Engelsiz aslanlar 5'inci kez Avrupa şampiyonu

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı daha önce 2007-08, 2008-09, 2010-11 ve 2012-13 sezonlarında kazanma başarısı göstermişti

04 Mayıs 2014 18:31

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası final maçında, İspanyol temsilcisi Fundosa ONCE'yi 71-64 yenen Galatasaray, üst üste ikinci, toplamda beşinci kez zafere ulaştı. 

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonun final maçında ilk periyot 19-15 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi. 

Karşılaşmanın ikinci periyodu başa baş mücadeleye sahne olurken, soyunma odasına önde giden taraf 33-32'lik skorla ev sahibi Fundosa ONCE oldu. 

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tekrar eline alan Galatasaray, son çeyreğine 52-47 önde girdiği karşılaşmadan 71-64 galip ayrılarak, üst üste ikinci, toplamda beşinci kez bu kupada şampiyonluğu elde etti. 

 

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