Engelsiz aslanlar 5'inci kez Avrupa şampiyonu

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası final maçında, İspanyol temsilcisi Fundosa ONCE'yi 71-64 yenen Galatasaray, üst üste ikinci, toplamda beşinci kez zafere ulaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonun final maçında ilk periyot 19-15 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci periyodu başa baş mücadeleye sahne olurken, soyunma odasına önde giden taraf 33-32'lik skorla ev sahibi Fundosa ONCE oldu.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tekrar eline alan Galatasaray, son çeyreğine 52-47 önde girdiği karşılaşmadan 71-64 galip ayrılarak, üst üste ikinci, toplamda beşinci kez bu kupada şampiyonluğu elde etti.