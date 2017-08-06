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Dünya

Engels'in heykeli, Manchester’a yeniden dikildi

Engels, otuz yıl Manchester'da yaşamıştı

06 Ağustos 2017 23:24

Sosyalist düşünür Friedrich Engels’in Ukrayna’da yapılmış olan bir heykeli  uluslararası festival için yaklaşık otuz senedir yaşadığı Manchester’a taşındı. İngiliz asıllı Almanya’da yaşayan heykeltıraş Phil Collins, Uluslararası Manchester Festivali için Engels’in 1970’lerde yapılmış olan heykelini Ukrayna’dan İngiltere’ye taşıdı. Yerinden sökülüp ikiye ayrılmış olan 3,6 metre uzunluğundaki heykel Manchester’da tekrar dikildi.

Karl Marx’la Komünist Manifesto ve Das Kapital kitaplarını yazarak sosyalist felsefenin kuruculuğunu yapan Friedrich Engels’in Manchester şehri için anlamı büyük. Friedrich Engels, hayatının yirmi yılını Manchester’da geçirdi. 1842’de Manchester’a gelen Engels şehirdeki yoksulluktan etkilenerek İngiltere’de işçi Sınıfının Durumu isimli kitabını yazdı. 1845 yılında Almanca basılmış olan kitap 1885 yılına kadar İngilizce’ye çevrilemedi. 

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