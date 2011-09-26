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Engelliyi otobüsüne almayan sürücüye ceza KAHRAMANMARAŞ (A.A)

26 Eylül 2011 18:48

-Engelliyi otobüsüne almayan sürücüye ceza KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 26.09.2011 - Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, dolmuş durağında bekleyen bedensel engelli kadını halk otobüsüne almayan sürücüye ceza kesti. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Ulu Cami önündeki durakta bekleyen ve ismi öğrenilemeyen bedensel engelli kadın, bu sırada gelen 46 H 0888 plakalı halk otobüsünü durdurarak binmek istedi. Bunun üzerine araç sürücüsü Y.K, otobüsteki engelli araçlarını içeriye alacak sistemin çalışmadığını ifade ederek kadını otobüse bindirmedi. Bu arada bir etkinlik için Atatürk Meydanı'nda bulunan Trafik Şube Müdürü Hakan Bıyık, engelli kadının otobüse alınmadığını görünce müdahalede bulundu. Engelli kadının, sürücünün kendisini otobüse almadığını söylemesi üzerine trafik polisleri, halk otobüsü şoförü hakkında yasal işlem yaptı. Bunun üzerine halk otobüsünün arka bölümünde bulunan sistem çalıştırılarak engelli kadın araca bindirildi.  Otobüs sürücüsü Y.K'ya da ''özürlü çıkış rampasını kullanılır şekilde bulunmaması''ndan dolayı 66 lira idari para cezası kesildi.

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