Engellinin abdest almasını sağlayan polise ödül

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da engelli İrfan Güralan\'ın (27), tekerlekli sandalye ile cuma namazı kılmak için geldiği camide abdest almasına yardım eden polis memuru Muhammed Taha Terzi (28), Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Altındağ ilçesinde oturan ve mendil satarak geçimini sağlayan bedensel engelli İrfan Güralan, 30 Kasım günü cuma namazını kılmak için Ulus\'taki Hacı Bayram Camii\'ne geldi. Tekerlekli sandalyede çeşmeye uzanmakta zorlanan Güralan, polis memuru Muhammed Taha Terzi\'den yardım istedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki\'nin aynı camide cuma namazı kılacak olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'nde görevli olan Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı. Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan\'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle Güralan\'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti tamamlamasını sağladı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Terzi\'nin bu davranışını basından öğrenerek ödüllendirdi. Yılmaz, makamında davet ettiği Terzi\'ye bir saat hediye etti.



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