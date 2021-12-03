Engellilerin kullanmak zorunda olduğu cihaz ve protez fiyatları bir yılda yüzde 85 zamlandı!

Türk Lirası'nın değer kaybıyla yaşanan döviz artışıyla birlikte, engellilerin kullanmak zorunda olduğu işitme cihazı ve protezlerin fiyatları da son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre işitme engellilerin kullanmak zorunda olduğu işitme cihazlarının, parçaları ve pilleri yurtdışında getiriliyor. Engellilerin kullanmak zorunda protez ve ortezler ise Türkiyede üretilmiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) da ortalama 8-10 bin TL’ye satılan işitme cihazlarını satın almak zorunda olan vatandaşlara desteği yeterli bulunmuyor. SGK, 18 yaş üstü çalışanların işitme cihazı ücretlerinin sadece 891 TL’sini ve emeklilerin ise bin 113 TL’sini karşılıyor. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekillerinin ve vekil yakınlarının aldığı işitme cihazlarının yaklaşık dört katını, yani 4 bin 340 TL’sini karşılıyor.

İstanbul İşitme Cihazları Satıcıları Derneği (İŞİTMER) Başkanı ve işitme cihazları satış ve uygulama merkezi sahibi E. Arslan Arslan, işitme cihazlarının, parçalarının ve pillerinin dahi kur farkı nedeniyle son bir yılda yaklaşık yüzde 85 oranında zamlandığını vurguladı.

SGK’nin acil olarak cihaz ödeme bedellerini arttırması gerektiğini belirten Arslan, “2008 yılında SGK, cihaz başına 18 yaş üstü çalışanlar için 800 TL ödüyordu ve bu da o günkü döviz kuruna göre 462 Euro’ya karşılık geliyordu. Bu yıl ise StaGK 18 yaş üstü çalışanların işitme cihazı bedellerinin sadece bin 113,75 TL’sini ödüyor. Ancak bu tutar güncel kurla yaklaşık 77 Euro’ya karşılık geliyor” dedi.

"Ortalama bir işitme cihazının fiyatı 10 bin TL"

“Ortalama bir işitme cihazının fiyatı 10 bin TL. Emekli bir yurttaş veya asgari ücretli çalışan bu fiyatlarla nasıl işitme cihazı alacaktır? Bazı yurttaşlarımızın iki kulağında da işitme kaybı olabiliyor ve onların iki cihaz kullanması gerekiyor. Yani bu da iki ayrı cihaza para ödemeleri anlamına geliyor” diyen Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

“TBMM işitme cihazı için milletvekili ve yakınlarına 4 bin 340 TL öderken SGK’nin vatandaşa bin 113 TL ödemesi eşitlik ilkesine de aykırıdır. Ayrıca, yapılan bir araştırmaya göre, işitme kaybı olan yurttaşların cihaz kullanılmaması demans ve alzheimer gibi hastalıkları tetikliyor. Çocuklar, öğrenciler ve her yaş grubu mağdur. SGK, özellikle okuyan ve öğrenme çağındaki çocukların cihaz ücretlerinin tamamı ödenmeli. Bu grupların cihazı erişimi oldukça önemli. Ülkede bin 800 civarında işitme cihazları satış ve uygulama merkezi var ve 200, 300 merkezinde bu şartlar altında batacağını düşünüyorum.”