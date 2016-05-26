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Dünya

Engellilerin eylemine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale!

Sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümeti engelli yardımlarının artırılması talebini reddetmişti

26 Mayıs 2016 09:18

Bolivya'da daha fazla devlet yardımı talebiyle sokak gösterileri düzenleyen ve Başkanlık sarayına yürüyen engelli protestoculara polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Bolivya hükümetinden yapılan açıklamada protestocuların polisa saldırmaya çalıştığı, bazı göstericilerin ellerinde bıçaklarla güvenlik güçlerinin üzerine gittiğini iddia etti.

Başkent La Paz'daki gösterilere katılan engellilerin büyük kısmının tekerlekli sandalyede olduğu ifade ediliyor.

Engelli Bolivyalılar devletten aldıkları aylık yaklaşık 14 dolar olan yardımın 5 kat artırılmasını talep ediyor.

Sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümeti engelli yardımlarının artırılması talebini reddetmişti.

Engellilerle kapsamlı bir iyileştirme paketini görüştüklerini ve uzlaşıya varıldığını söyleyen Bolivya İçişleri Bakanlığı "Bugün karşımızda engelli grupları ve hükümet arasında uzlaşılan 42 maddelik planı reddeden küçük bir grup var. Bu tür girişimlerin şiddeti körükleme amaçlı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bolivya Latin Amerika'nın en fakir ülkesi konumunda.

Fransız haber ajansı AFP, resmi verilerin ülkede yaklaşık 388 bin engellinin yaşadığını gösterdiğini aktarıyor.

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