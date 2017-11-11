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Engellileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 8 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, engelli öğrencilerin içinde bulunduğu minibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

11 Kasım 2017 16:05

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, engelli öğrencilerin içinde bulunduğu minibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İçerisinde ailelerin de bulunduğu engelli öğrencileri taşıyan Hasan Karabörk yönetimindeki 46 LB 072 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 46 LA 967 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 4 öğrenci, minibüsün hostesi ile bir engelli annesi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavilerine başlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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