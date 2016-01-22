Engelliler, sesini tiyatro ile duyuracak

Türkiye'nin kapsamlı sosyal sorumluluk projelerine imza atan Engellilerin Sesi Sanat Tiyatrosu, “Engellenemeyenler” isimli oyunuyla insanları duyarlılığa davet ediyor. Altunizade Kültür Merkezi’nde sahneye konulacak oyunun oyuncularının tamamı engelli kişiler tarafından oluşacak.

Oyundan elde edilecek gelirle, engelli insanların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan topluluk, maddi desteğin yanı sıra manevi destek de sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Engellilerin yaşamındaki zorlukların ve sıkıntıların mizahi bir dille anlatıldığı “Engellenemeyenler" 1 Şubat 2016 saat 19.00’da Üsküdar’da sahnelenecek.

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