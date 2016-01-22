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Engelliler, sesini tiyatro ile duyuracak

Tiyatronun bütün gelirleri engellilere maddi destek olarak kullanılacak

22 Ocak 2016 17:51

Türkiye'nin kapsamlı sosyal sorumluluk projelerine imza atan Engellilerin Sesi Sanat Tiyatrosu,  “Engellenemeyenler” isimli oyunuyla insanları duyarlılığa davet ediyor. Altunizade Kültür Merkezi’nde sahneye konulacak oyunun oyuncularının tamamı engelli kişiler tarafından oluşacak.

Oyundan elde edilecek gelirle, engelli insanların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan topluluk, maddi desteğin yanı sıra manevi destek de sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Engellilerin yaşamındaki zorlukların ve sıkıntıların mizahi bir dille anlatıldığı “Engellenemeyenler" 1 Şubat 2016 saat 19.00’da Üsküdar’da sahnelenecek.

Bilgi almak için: 212 616 66 65 - 532 244 28 88

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