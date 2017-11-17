Engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen madde Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda "Torba tasarı" olarak bilinen tasarının engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen maddesine ilişkin AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi.

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Tasarının, engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen maddesine ilişkin AKP milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi.

Buna göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Önergeyle malul ve engelliler tarafından ÖTV istisnası kapsamında iktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin motor silindir hacmi sınırlandırmasının kaldırılması, ayrıca tasarıda yer alan mezkur bentler kapsamında iktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin ÖTV matrahı esas alınarak yapılan belirlemenin, anahtar teslim bedeli 200 bin TL'ye kadar olan taşıtların alınabilmesine imkan sağlayacak şekilde değiştirilmesi amaçlanmaktadır."

AKP milletvekillerinin, tasarının bazı içeceklere ÖTV oranını da düzenleyen 76. maddesine ilişkin değişiklik önergesi de oylanarak kabul edildi.

Buna göre, sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

Öte yandan sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.