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Engelliler için: 'Hayatımızdaki engelleri kaldırıyoruz' resim yarışması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü engelli bireyler için etkinlik düzenledi

18 Aralık 2012 19:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) engelli bireylere karşı sosyal duyarlılığı artırmak  için “Hayatımızdaki Engelleri Kaldırıyoruz” temalı resim yarışması düzenliyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen resim yarışmasının ardından jüri tarafından seçilecek eserler 18-23 Aralık tarihlerinde Bağcılar Engelliler Sarayında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Hayatımızdaki Engelleri Kaldırıyoruz" temalı yarışmaya İSEM Merkezlerinde eğitim alan engelli bireyler ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilköğretim okulları öğrencileri katılıyor.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlilerinin de jürilik yapacağı yarışmada ödüller,  18 Aralık 2012 tarihinde Bağcılar Engelliler Sarayında düzenlenecek özel bir tören ile sahiplerini bulacak.

Yarışma sonrasında jüri tarafından uygun görülen eserler 18-23 Aralık tarihlerinde İSEM Merkezlerinde ve Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim alan engelli bireylerin eserleri ile birlikte “Hayatımızdaki Engelleri Kaldırıyoruz” temasına uygun olarak sergilenecek.

Engellilik konusunda farkındalığı arttırmayı ve engelli bireylerle herhangi bir soyutlanma olmadan beraber yaşama kültürü oluşturmayı amaçlayan "Hayatımızdaki Engelleri Kaldırıyoruz" sergisi süresince İSEM Merkezlerinde eğitim alan yetenekli engelli bireylerin oluşturduğu müzik grupları konserler verecek, dans grupları da canlı performans gösteriler yapacak.

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