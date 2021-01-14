Engelliler derneğine 9'uncu kez baskın yapıldı; alkollü eğlence düzenleyen 42 kişiye ceza kesildi

Diyarbakır Kayapınar'da engelliler derneği olarak gözüken ve daha önce 8 kez yapılan baskınlarda alkollü eğlence mekanı olarak işletildiği ortaya çıkan derneğe dün bir baskın daha düzenlendi. Kısıtlama saatinde 9'uncu kez yapılan baskında yine aynı görüntüler ortaya çıktı.

Bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti.

Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye Koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)