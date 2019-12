-ENGELLİLER ''ÇAKI GİBİ'' ASKER OLDU ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay Komutanlığında 74 engelli bir günlük temsili askerlik yaptı. Etkinlik kapsamında erken saatlerde General Eşref Akıncı Kışlasına gelen bedensel ve zihinsel engellilere kayıtlarının yapılmasının ardından üniformaları giydirildi. Verilen yanaşık düzen eğitiminin ardından engelliler için yemin töreni düzenledi. Kışladaki tören, Tugay Sancağının yerini almasıyla başladı. 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay Komutanı Tuğgeneral Baki Kavun, engellilerden oluşan gönüllü birliği selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra engelli askerler yemin etti. Yeminin ardından engelli askerler adına konuşan Hayati Ağtaş, tarihi şan ve şerefle dolu asil Türk milletinin bir ferdi olarak bir günlük de olsa askerlik yapmanın haklı gururu içinde olduklarını belirtti. Türkiye'nin bağımsızlığı için kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda şehidin verildiğini anımsatan Ağtaş, ''Geçmişte olduğu gibi şimdide ve gelecekte aynı değerler uğruna bizler de canımızı feda etmeye hazırız'' dedi. Ettikleri askerlik yeminine bağlı kalacaklarını vurgulayan Ağtaş, ''Bu yemin hayatımız boyunca engel tanımayan kendi dünyamızda vatan, millet, bayrak, namus ve şeref gibi kutsal değerlerin bir nişanesi olarak kalacaktır'' diye konuştu. Birliğe ilk katılan Burak Kırtaş'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Tuğgeneral Kavun, Kırtaş'a günün anısına plaket verdi. Tuğgeneral Kavun, daha sonra yaptığı konuşmada askerlik hizmetinin Anayasa'da ''Her Türk'ün hakkı ve ödevi'' olarak düzenlendiğini belirtti. Ailelerin çocuklarını bu doğrultuda milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına bir bayram coşkusu içinde gönderdiklerini ifade eden Tuğgeneral Kavun, kutsal olarak nitelendirdiği askerlik görevini yerine getiren herkesin bunun gururunu bir ömür taşıdığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2003'ten itibaren temsili askerlik uygulaması faaliyetini yürüttüğünü anımsatan Tuğgeneral Kavun, ''kıymetli silah arkadaşlarım'' diyerek seslendiği gönüllü birlikteki engelli askerlere şöyle hitap etti: ''İçtiğiniz bu and askerlik hayatınız boyunca size güç ve inanç verecektir. Bu and sizden vatanseverlik, mertlik, fedakarlık ve mutlak itaat beklemekte, güçlü Türk ordusunda disiplinli bir asker olmanızın yanında iyi bir Türk vatandaşı olmanızı da ifade etmektedir. Bugün ettiğiniz yeminle omuzlarınıza ağır ama o derece de şerefli bir sorumluluk aldınız. Türk ordusu yenilmez azim ve iradesini hem milletinin yüksek karakterinden hem de bugünkü yeminle yüklenmiş olduğunuz sorumluluktan almaktadır. Atalarımızın bize emanet ettiği kutsal vatan topraklarını düşmanlara karşı koruma sorumluluğu artık sizin de omuzunuzda olacak. Bu yüksek değerleri bütün hayatınız boyunca çevreniz, aileniz ve yakınlarınızla paylaşacak nesilden nesile intikal ettireceksiniz. Türk ordusu gücünü, yenilmez azim ve iradesini milletin yüksek karakterinden almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinden aldığı bu güçle önüne çıkan her türlü engeli aşacak imkan ve kabiliyete sahip dünyanın sayılı ordularından biridir.'' Yemin eden askerlerin yeminlerine bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaklarını yönündeki inancını da dile getiren Tuğgeneral Kavun, ''Bu milletin bir evladı olarak yüce Türk milletine sadakatle hizmet hepimizin namus borcudur'' dedi. Yemin törenine katılan askerlerin ailelerine de teşekkür eden Tuğgeneral Kavun, ''Bu durum Türk milletinin gerçekte ordusuyla bir bütün olduğunun, ordu millet olgusunun en somut göstergesidir. Türk milleti her mevsim ve hava şartlarında davul zurna ile askere uğurladığı yakınlarının yemin törenine koşarak gelebilen sizler gibi yüksek hasletli vatandaşlara sahip oldukça Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar muhafaza edecektir'' dedi. -ELLERİ KINALI ENGELLİ ASKERLER- Etkinlik, tören geçişiyle sona erdi. Sancak ve tören kıtasının arkasından engellilerden oluşan gönüllü birliğin geçişi sırasında bazı engelli yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından engelli askerler ve aileleri tören alanının yanında kurulan harp araç ve gereçleri sergisini gezdi. Tören sonrası ailesiyle mutluluğunu paylaşan engelli Kadir Doğan Aktaş, bir günlük de olsa askerlik yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ümit Demirbilek ise ''Bir defalığına da olsa bu üniformayı giydiğim için çok mutluyum'' diye konuştu. Temsili askerlik yapan engellilerden birinin annesi olan Ayşe Argun da bu imkanı kendilerine sağlayanlara teşekkür etti. Argun, ''Çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum'' dedi. Bu arada, engelli gençler sergideki cihazları inceleyerek aileleriyle fotoğraf çektirdi. Törene katılan bazı engelli gençlerin ellerine kına yakıldığı da gözlendi.