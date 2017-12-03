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Engelliler, Avrupa kıtasından Asya'ya pedal çevirdi

“Bugün barikatsız bir dünya için düşler kurduk"

03 Aralık 2017 18:15

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli ve engelsiz vatandaşların katıldığı, "Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji" düzenlendi. Mecidiyeköy'den başlayan kortejde; engelli ve engelsiz vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü pedal çevirerek geçti. Köprüde balon patlatarak engelsiz bir dünya mesajı veren bisiklet severler ve engelli vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakarak, dua etti. 

Posta'da yer alan habere göre Türkiye'de engellilerin sanatla buluştuğu ve Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 8'inci Uluslararası Barikat Film Festivali etkinlikleri kapsamında “Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji” etkinliği düzenlendi.

Mecidiyeköy'de toplanan yüzlerce engelli ve engelsiz vatandaş, birlikte bisiklete binerek, ‘Barikatsız Bir Dünya’ için pedal çevirdi. Engelli vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine geldiklerinde ise köprü kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Köprünün üzerinde kısa bir süre bekleyen engelli vatandaşlar, balon patlatarak, ‘Barikatsız Bir Dünya’ mesajı verdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da etkinliğe katılarak, engelli vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Köprüyü geçen bisiklet severler ve engelli vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakarak dua etti.

“Etkinlik, zihinlerdeki engeli kaldırmak

Barikatsız bir dünya için engelli vatandaşlarla birlikte pedal çevirdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizim yapmış olduğumuz etkinlik, zihinlerdeki engelleri kaldırmak. Eğer zihinlerdeki engelleri kaldırırsak hiçbir engelin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü; engelli ifadesi aslında bir engelin önüne çıkmasından kaynaklı olarak kullanılır. Engelli kardeşlerimizin, önlerindeki engelleri biz kaldırmış olsaydık onlar için hiç engelli ifadesi kullanılmamış olurdu. Etkinliğe katılan tüm bisiklet dostlarına, engelli dostlarına ben çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte güzel bir şekilde pedal çevirerek buraya geldik. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ortasında da barikatları kaldıracağız. Bir düş kuruyoruz, barikatsız bir dünya için, diyoruz ve balonlarımızı patlatıyoruz” diye konuştu.

“Bugün barikatsız bir dünya için düşler kurduk"

Tek bacağıyla bisiklet süren engelli sporcu Abdülkadir Özoğul ise, “Bugün barikatsız bir dünya için düşler kurduk. Bu düşleri gerçekleştirmek için buradayız. Bugün Mecidiyeköy’den çıkış yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçeceğiz. Barikatsız bir dünya için balonlarımızı patlatıp, oradan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na dua etmeye gideceğiz” dedi.

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