Engelliler 25'inci kez Ayvalık'ta buluştu

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, bu yıl 25\'incisi düzenlenen Engelliler Şenliği, Türkiye\'nin dört bir yanından engellilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Şenlikte konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi\'nin \"Artık vali, bakan olmak istiyoruz\" sözleri uzun süre alkış aldı. Şenlik, halk oyunları gösterileri ile sürdü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 25\'inci Uluslararası Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri dün Ayvalık\'ta başladı. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden aileleriyle gelerek bugün Ayvalık Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan engelliler ve aileleri, kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe katıldı. Kortej yürüyüşünde, engeliler ve ailelerin yanı sıra Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyon Başkanı Aynur Dankaz, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan, Türkiye Sağırlar Federasyon Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Görme Engelliler Federasyon Başkanı Haldun Kırkık, Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri Cerebral Plasy Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Temsilcisi Hüseyin Karatağ, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur ve vatandaşlar yer aldı. Yaklaşık 1600 engelli ve ailesinin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

\"ENGELLİLİK SORUNU TOPLUMLARIN SORUNU, TOPLUMLARIN SORUNU ENGELLİLERİN SORUNUDUR\"

Ülkemizde yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşın olduğunu söyleyen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, \"Ayvalık\'ta bu etkinlikler başladığından beri engelliler ciddi haklar elde etti. Konfederasyonumuz da kurulduğundan bu yana hızla artan bir ivme ile engelli hakları adına mücadele etmektedir. Bu mücadele, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama katılımı, her türlü ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürdürülebilmesi, ulaşım, erişim engellerinin kaldırılarak nitelikli eğitim olanağına kavuşması ve üretim içerisinde layıkıyla yer alması yönündedir. Engellilerle ilgili çıkan kanunlar yeterli mi? Değil. Artık savcı olmak istediğimizi, kaymakam, vali, bakan olmak istediğimizi, vekil olmak istediğimizi, vekil sayısının artması gerektiğini burada ifade etmek isterim. Sadaka kültürü değil hak eksenli olması gerek. O zaman hakkımızı buradan haykırıyoruz. Ey bakanlar, ey yöneticiler devletin illeri elle ayakla değil, devletin yönetim biçimi elle ayakla değil, devlet akılla yönetilir. Bu işe aklı yetenlere yetki verilir. O zaman biz de ne iş verirseniz değil, biz de belediyede, meclislerde, başkanlıkta yönetimde yer almak istiyoruz. Bakanlıklarda genel müdür olmak, müsteşar, kaymakam, vali hatta bakan olmak istiyoruz\" dedi. Çelebi\'nin konuşmasına dinleyenler alkışlarla destek verdi.

SALSA VE FOLKLOR GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Ümraniye Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı öğrencilerinin salsa gösterisinin ardından Karadeniz Ereğli Özel Çocukları ve Velileri Koruma Derneği üyeleri halk oyunları gösterileri sundu. Soma Spastik Engelliler Derneği\'nin Kafkas gösterisi, Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi dans gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Engelli konuklar ve aileleri gösterilere zaman zaman alkışlarla eşlik etti. İlk gün töreni katılan tüm engelli derneklerin kortej yürüyüşü ile tamamlandı. Şenlik 22 Eylül Cuma gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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