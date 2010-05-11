Engelliler 1 gün askerlik yapacak

T24-



Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların askerlik hizmeti hak ve ödevini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamayı amaçlayan uygulama, engelli vatandaşlar ve ailelerinin kısa süre de olsa kışla ortamını yaşamalarına, bu duyguyu tatmalarına imkan sağlıyor.



Duyuruda ayrıca, uygulamanın yapılacağı iller, uygulamanın günü ve saatleri de bildirildi.