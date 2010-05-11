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Engelliler 1 gün askerlik yapacak

Engelli vatandaşlar, bu hafta askerlik sevinci yaşayacak.

11 Mayıs 2010 03:00

T24-  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde, bugünden itibaren 14 Mayıs tarihine kadar engelli vatandaşların kutsal askerlik hizmetini bir gün süreyle yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla, “Temsili Askerlik” uygulamaları yapılacak.


Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların askerlik hizmeti hak ve ödevini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamayı amaçlayan uygulama, engelli vatandaşlar ve ailelerinin kısa süre de olsa kışla ortamını yaşamalarına, bu duyguyu tatmalarına imkan sağlıyor.


Duyuruda ayrıca, uygulamanın yapılacağı iller, uygulamanın günü ve saatleri de bildirildi.

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