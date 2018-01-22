Engelli yüzücü Emel Meriç ve Özge Üstün Türkiye şampiyonu oldu

EDİRNE,(DHA) - EDİRNE\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın evine engelli asansörü yaptırdığı yüzücü Özge Üstün, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası\'nda kurbağalamada Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray\'da düzenlenen, Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası sona erdi. Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu\'nda gerçekleştirilen şampiyonada 32 takımdan 146 sporcu mücadele etti. Düzenlenen şampiyonaya Edirne\'den katılan Emel Meriç, 100 metre kurbağalama, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın evine engelli asansörü yaptırdığı engelli yüzücü Özge Üstün ise 100 metre kurbağa Türkiye birincisi olurken, 100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara federasyon yetkilileri tarafından ödülleri verildi.

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