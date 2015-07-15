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Spor

Engelli yüzücü dünya üçüncüsü oldu

Bedensel engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

15 Temmuz 2015 00:41

Bedensel engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, İskoçya'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Glasgow kentinde başlayan şampiyonada yarışan Beytullah Eroğlu, erkekler 50 metre sırtüstünde, 39.64’lük derecesiyle 3. sıradan finale girmeye hak kazandı.

İki kolundan yoksun ve bir ayağı diğerinden kısa olan engelli yüzücü, finalde 40.27’lik derece elde ederek dünya üçüncüsü oldu.

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