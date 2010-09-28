T24 LogoT24 Logo
Spor

ENGELLİ YAVUZ ŞAP KÖLN MARATONU'NDA KOŞACAK İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 14:09

-ENGELLİ YAVUZ ŞAP KÖLN MARATONU'NDA KOŞACAK İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Engelli sporcu Yavuz Şap'ı yeni bir maraton heyecanı sardı. Fiziki engeline rağmen çeyrek asırdır 5 kıtada koltuk değnekleriyle maratonlara katılan Yavuz Şap, 3 Ekim Pazar günü bu yıl 14.'sü yapılacak Köln Maratonu'na katılarak, 10 kilometre koşusunda yer alacak. Fethiye Belediye Başkanlığı ve Öger Tur'un katkılarıyla Köln'de bulunacak Yavuz Şap ilk kez Köln Maratonu'na katılacak. Şap, hazırlıklarını sürdürdüğünü, ilk kez katılacağı için Köln Maratonu'nun kendisine farklı bir heyecan kattığını, koşuyu başarılı bir şekilde başlayıp bitirmek istediğini ifade etti. 1985 yılında katıldığı Kıtalararası Avrasya Maratonu ile başladığı serüveninde yurt dışına ilk kez 1990'da Viyana Maratonu ile açılan Şap, 5 kıtada 18 ülkede organizasyonlarda yer alarak 100'ün üzerinde maratonda yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24