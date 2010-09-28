-ENGELLİ YAVUZ ŞAP KÖLN MARATONU'NDA KOŞACAK İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Engelli sporcu Yavuz Şap'ı yeni bir maraton heyecanı sardı. Fiziki engeline rağmen çeyrek asırdır 5 kıtada koltuk değnekleriyle maratonlara katılan Yavuz Şap, 3 Ekim Pazar günü bu yıl 14.'sü yapılacak Köln Maratonu'na katılarak, 10 kilometre koşusunda yer alacak. Fethiye Belediye Başkanlığı ve Öger Tur'un katkılarıyla Köln'de bulunacak Yavuz Şap ilk kez Köln Maratonu'na katılacak. Şap, hazırlıklarını sürdürdüğünü, ilk kez katılacağı için Köln Maratonu'nun kendisine farklı bir heyecan kattığını, koşuyu başarılı bir şekilde başlayıp bitirmek istediğini ifade etti. 1985 yılında katıldığı Kıtalararası Avrasya Maratonu ile başladığı serüveninde yurt dışına ilk kez 1990'da Viyana Maratonu ile açılan Şap, 5 kıtada 18 ülkede organizasyonlarda yer alarak 100'ün üzerinde maratonda yer aldı.