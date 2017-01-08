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Engelli yakınını azarlayan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı

İETT kararı sosyal medyadan duyurdu

08 Ocak 2017 03:22

İstanbul'da otobüse binmeye çalışan engelli yakınıyla rampa tartışmasına giren İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı. İETT kararı sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ve belediye otobüsünde çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Görüntüleri çeken şahsın iddiasına göre olay 19 F Fındıklı-Kadıköy hattında meydana geldi. 5 Ocak'ta çekilen görüntülerde bir engelli yakını ile otobüs şoförünün tartışması yer alıyor. Otobüs, şoföründen tekerlekli sandalyenin otobüse çıkmasını sağlayan rampa kapağını açmasını isteyen engelli yakını şoförün, "bunu yapmak zorunda olmadığını" söylemesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Kadının, yanındaki çocuğuyla bunu yapamayacağını ve buna gücü yetmeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor. Bu sırada yolculardan biri kadın ile şoför arasındaki tartışmayı saniye saniye kaydediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kısa sürede çok sayıda yorum gelmişti. 

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