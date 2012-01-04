-Engelli vatandaşlara internette indirim ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde engelli vatandaşların internete daha düşük fiyatlarla erişiminin önü açıldı. BTK'nın internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, engelli kullanıcılara sunulacak DSL internet hizmeti için mevcut ücretlerde yüzde 25 indirim yapıldı. 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre özür oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelliler 6 DSL internet paketini indirimli olarak alabilecekler. Uygulamadan hem ilk defa abone olacak hem de halen DSL internet abonesi olan engelli kullanıcılar yararlanabilecek. İndirimden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların veya birinci dereceden yakınlarının özürlülük oranını gösteren belge ile abonesi oldukları ya da olacakları İnternet Servis Sağlayıcıya başvurmaları gerekiyor.