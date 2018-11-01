Engelli torununu sevgisiyle hayata döndürdü

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/KANGAL (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde 4 yıl önce annesini kaybettiği kazada görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybeden İsmail Enes Dönmez\'e (5) babaannesi Zemhenur Kel (60) bakıyor. Günün 24 saatini torunuyla geçiren Kel\'in sevgiyle yetiştirdiği torunu, yavaş yavaş iyileşme belirtileri göstermeye başladı.

​2014 yılında Gürün\'den Sivas\'a giden Bülent Dönmez yönetimindeki 58 EE 909 plakalı otomobil, Bağırsak Dere mevkiinde karşı yönden gelen Ali Bakır (58) yönetimindeki 58 EC 269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent Dönmez, eşi Şenay, çocukları Gökhan, Okan ve 9 aylık İsmail Enes Dönmez ile diğer aracın sürücüsü Ali Bakır yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenay Dönmez kurtarılamadı. Kazada, başına aldığı darbe nedeniyle görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İsmail Enes\'e o günden sonra babaannesi Zemhenur Kel bakmaya başladı. Torununu sevgisiyle büyüten Zemhenur Kel\'in yıllardır devam eden çabalarıyla küçük İsmail Enes, adım atmaya ve birkaç kelime konuşmaya başladı.

Eşiyle dini nikahlı olan Zemhenur Kel, günün 24 saatini torunuyla geçirdiğini belirterek, Zemhenur Kel, \"Yüzüne baktığında insanın içi burkuluyor. 24 saatim bu odada geçiyor. Diğer odaya bile gitmiyorum. Uyursa odadan çıkıyorum, yoksa yanında oturuyorum. Gün içinde karnını doyuruyorum, altını, üstünü değiştiriyorum, oturtuyorum, fizik tedavilerini yaptırıyorum. Ayakta durması için sehpa aldık, ona bağlıyorum, plastik topuna bindiriyorum. Özel ayakkabısı var, onu giydirip yürütüyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Takdiri ilahi, yapacak bir şeyim yok. 5 yıldır bakıyorum. Babası da çalışıyor. Tek destekçim Allah. Bazen babası ile birlikte fizik tedavi yaptırıyorum\" dedi.

\'EN ÖNEMLİ TEDAVİSİ SEVGİ\'

Doktorların torununun iyileşmesi için fizik tedaviye ve sevgiye gerek olduğunu belirttiklerini söyleyen Kel, \"Torunumun hasta yatağı geldi, fizik tedavi yaptırıyorum. Elimizden geldiği kadar çabalıyorum. Bütün doktorlara götürdüm. Beyin cerrahları tek ilacının fizik tedavi ve sevgi olduğunu, yapacak başka bir şey olmadığını söyledi. Ben burada kendim yapıyorum ama yeterli oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. Bir yerde eğitim almadım, sadece hocalara bakarak yapıyorum. Onun için destek olunursa seanslarını artırırım. 8 seans yapılıyorsa 13, 15 seans yaptırırım. Fizik tedavisini bir gün yaptırmazsam ayaklarından belli oluyor, hemen kasları çekilmeye başlıyor. Onun için fizik tedaviye gitmediği zamanlar evde ben yaptırıyorum. Benim evde yaptırdığım fizik tedaviyle hocasının fizik tedavisi bir olmuyor\" ifadelerini kullandı.

\'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ\'

İsmail Enes\'i ve babaannesini evinde ziyaret eden Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, aileye her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Öztürk \"Kazadan sonra çocuğa öldü gözüyle bakılıyordu. Aile çırpındı, elinden geleni yaptı. Şimdi gördüğümüz durum miniğimiz \'Allah\' diyor, \'anne, baba\' diyor. Fizik tedavi ile bir yerlere gelecek inşallah. Çocuğumuzun yatakla ilgili bir sorunları vardı, onu da biz alıp ailenin emrine verdik. Arkadaşlarımıza da talimat verdik. Fizik tedavi seanslarının artırılması için biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Şimdi adım atıyor, konuşuyor. Asıl konu yürüyebilmesi, hayata daha güzel bakabilmesi. Allah bunu babaannesine, babasına bağışlasın. Bu çocuğun duasını almaktan bu dünyada daha büyük bir zenginlik olabilir mi?\" dedi.

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