Engelli tekvandocu olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor

İSTANBUL, (DHA) -KÜÇÜK yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün sunduğu imkanlarla tekvandocu oldu. Yünaçtı’nın hedefi önce Türkiye, sonra olimpiyat şampiyonluğu.

Çocukluğunda köyde açık bırakılan çim biçme makinesinin üstüne düşerek geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi’nden sağlanan imkanlarla tekvandoya başladı. Bireysel olarak birçok başarıya imza atan 15 yaşındaki engelli tekvandocu, mart ayında yapılacak müsabakalarda Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediğini kaydetti.

İlerleyen zamanlarda da olimpiyat ve dünya şampiyonasında zirveye ulaşma amacının bulunduğunu dile getiren Yünaçtı, sporun kendisini hayata bağladığını vurguladı. Yünaçtı, “Spora başladıktan sonra daha mutlu oldum. Benim hayata bağlanmamı sağladı. Daha azimli olmamı sağladı. Başarılı insanları görünce onlara çok özeniyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Mart ayında bir Türkiye şampiyonası var ilk defa katılacağım çok heyecanlıyım, güzel bir derece almak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİSİ YAPABİLECEĞİME İNANIYORLAR”

Haftanın 3 günü 2 buçuk saat normal antrenman yaptığını belirten Yünaçtı, “Bunun dışında kendim çalışıyorum. Evde yapabildiğim kadar çalışıyorum. Hep şampiyonluklar hayal ediyorum. Böyle boş oturduğumda aklıma şampiyonluk geldiğinde kalkıp çalışıyorum. Bu süreçte en büyük destekçim ailem, ondan sonra hocalarım, etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım. Çok güzel destekliyorlar, motive ediyorlar bana yardımcı oluyorlar ve en önemlisi de yapabileceğime inanıyorlar” dedi.

MART AYINDA YARIŞACAK

2003 yılında Muş’un Bulanık Sarıpınar köyünde dünyaya gelen Yusuf, köy yaşantısı zor olduğu için ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt’a taşındı. 6 ay önce Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği halk gününe gelerek spor yapmak istediğini söyleyen Yusuf’u, yetkililer Esenyurt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Orada hocalar Yusuf için en uygun branşın tekvando olacağına karar verdiler. 6 ay önce Esenyurt Belediyesi Zübeyde Hanım Spor Salonu’nda tekvando derslerine başlayan Yünaçtı, Mart ayında yapılacak tekvando engelli kategorisinde yarışacak.

“BEN YAPTIM ONLAR DA YAPABİLİRLER”

Liseyi bırakmak zorunda kaldığını anlatan Yünaçtı, “Sporumu da yapacağım okuluma da gideceğim. Engelinden dolayı kendini içine kapatanlar var. Bu böyle olmamalı, spor yapıp hayatlarını değerlendirebilirler. Ben yaptım onlar da yapabilirler. Dileyince her şeyi başarabilirler, sadece azimli olsunlar. Esenyurt Belediyesi son yıllarda spora çok fazla yönelmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Yürüyüşler düzenliyorlar. Gelecek sporla gelecek. Ben de spor hayatıma Esenyurt Belediyesi’nin spor merkezlerinde başladım. Sayın Başkanımıza, antrenörlerimize ve spor işleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“YUSUF’TAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Esenyurt Belediyesi tekvando antrenörü Gülbeyaz Ata, Yusuf geldikten sonra amirleri ile istişare yaptıklarını belirterek, “Hangi branşta daha yetenekli olabilir diye düşündük. Tekvandoya geldiğinde çok başarılıydı. Önümüzde Türkiye şampiyonası var bunu yapabilir miyiz diye düşündük. Kendisine de sorduk, yapabileceğini söyledi. Zaten çok başarılı ve hırslı, bu hırsı beni çok etkiledi. Önümüzde Türkiye ve dünya şampiyonası var. Federasyonumuz Yusuf’un kırmızı siyah kemer düzeyinde olduğunu söylediler. Bu bizim için artı bir değer. Ben ümit ediyorum iki sene sonra çok iyi yerlerde olacak. Yusuf uzaktan gelmesine rağmen herkesten öne geliyor. Şu anda kırmızı siyah kemerin yaptığı teknikleri çok rahat yapabiliyor. Onun yapamadığı hareketler var. Ben ‘Yusuf bunlara girme diyorum, yok hocam yapacağım diyor’. Kendisinden beklentilerimiz yüksek” ifadelerini kullandı.