Engelli sporcu kendi rekorunu kırmak için dalacak

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtulan, iki bacağını kaybetmesine rağmen azmi ve cesaretiyle "dünya engelliler serbest dalış" rekorunu kıran Ufuk Koçak, bunu 50 metreye çıkarmak için çalışmalara başladı.

Dalgıçlık ve rüzgar sörfü yapan, dağa tırmanan ve zorlu doğa şartlarında kamp kuran Koçak, enkaz altından başarılara uzanan hayat hikayesinde rekorlara imza atıyor.

Daha önce 22 metreye tüpsüz dalarak "dünya engelliler serbest dalış" rekorunu kıran Koçak, rekorunu 50 metreye taşımak için Antalya'nın Kaş ilçesinde kampa girdi.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nde annesini, teyzesini ve kuzenlerini kaybettiğini söyledi.

"Ülkemde onlarca, yüzlerce dünya rekortmeni olsun"

"Dünya engelliler serbest dalış" rekorunu 2014 yılında, Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon "engellenen" kişi için kırdığını belirten Koçak, "Bu yıl rekoru bir tık daha geliştirmek istiyorum. Buradaki amacım bu defa bir sonraki hedef için bir altyapı, bir farkındalık oluşturabilmek. Artık ben rekor kırmak istemiyorum. Benim serbest dalışla ilgili yetiştirdiğim engellenen kardeşlerim var. Onların bu rekorları kırmasını istiyorum. Ülkemde onlarca, yüzlerce dünya rekortmeni olsun. Bundan çok büyük mutluluk duyarım. Fakat bunun altyapısını hazırlayabilmem için benim bu sene bir rekor denemesi daha yapmam gerekecek. Eylül sonu gibi bu denemeyi planlıyorum. 22-25 metrelik rekorlarımı 50 metreye taşımak istiyorum." diye konuştu.

Koçak, yetiştirdiği bazı engellilerin, rekor denemesinde suya girip "güvenlik dalgıçlığı" yapabileceğini söyledi.

Kendisine ait rekoru genişletmek için çalışmalara başladığını dile getiren Koçak, "Bundan sonra ülke yeni rekorlara hazırlansın. Çünkü artık kaya tırmanışı yapan engellenen kardeşlerimi yetiştiriyorum, yelken yapan engellenen kardeşlerimi yetiştiriyorum, rüzgar sörfü yapan engellenen kardeşlerimi yetiştiriyorum, bisikletle koşan engellenen kardeşlerimi yetiştiriyorum. Onların koçluklarını yapıyorum. Artık yüzmede, yelkende, sörfte yeni yeni rekorlar gelecek. 'Sakat' dedikleri, 'özürlü' dedikleri, 'engelli' dedikleri insanların neler başarmış olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.

"Nefes tutmak benim için büyük travma"

Depremzede olduğuna işaret ederek, nefes tutmanın kendisi için bir zorluk olduğunu anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Daha önce rekor kırdığımda da antrenman süresinde zorlandım. Büyük sıkıntılar yaşadım ama yaptım, başardım. Engellenenlerin dünya serbest dalış rekorunu ülkemize getirdim. Nefes tutmak benim için büyük bir travma. 3 gün enkazın altında kalıp, nefes alabilmek için tırnaklarınla betonu kazıyıp dışarı çıkarsın. Aradan biraz zaman geçer ve nefesini tutup suyun altına girersin. Bunu ne için, neden yaptığın çok önemli."

Farkındalık oluşturmak için gayret sarf ettiğini vurgulayan Koçak, kendisi gibi başarılı nice engellinin bulunduğunu, rekoru da 'engelli, özürlü' isimlerinin altında kırdığını ifade etti.