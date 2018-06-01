Engelli sporcu bilek güreşinde Avrupa 3'üncüsü oldu

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesinde, bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Sezer Uslucuk (25), ilk kez giydiği milli formayla bilek güreşinde Avrupa Şampiyonası\'nda 3\'üncü oldu.

15 Haziran 2009\'da bacağına yapışan keneyi çıkarmak için bisikletiyle Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Sezer Uslucuk, spor ile yaşama tutundu. 2015 yılında başladığı bilek güreşinde aynı yıl Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda 55 kiloda rakiplerini geçerek sol elde Türkiye şampiyonu olan Sezer Uslucuk, 2 Ekim 2015\'te ise Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası\'nda ise 85 kilo Türkiye şampiyonu oldu. Son olarak geçen 10 Mart\'ta Kocaeli\'de düzenlenen turnuvaya katılarak sağ elde 2\'nci kez Türkiye Şampiyonu olan Sezer Uslucuk, başarılarının ardından milli formayı giymeye hak kazandı.

Sezer Uslucuk, Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da 25 Mayıs ile 1 Haziran arasında gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Avrupa 3\'üncüsü olmayı başardı. Türkiye\'ye madalya ile döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Sezer Uslucuk, \"Yarı finalde Rus rakibimle karşılaştım. Şimdi önümde dünya şampiyonası var. Daha azim ve kararlılıkla çok çalışıp bu sefer altın madalya ile dönmek istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Milli takımda üzerime düşen görevi hakkıyla yerine getirdim.\" dedi.

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